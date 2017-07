St-Pierre: Les forces de l'ordre attendent les surfeurs à la sortie de l'eau

Alors qu' une vingtaine de surfeurs étaient à l'eau ce dimanche matin, et ce malgré le bulletin de vigilance forte houle, les forces de l'ordre se sont rendus sur place.Une dizaine d'agents de la police nationale et de la police municipale ont été dépêchés sur les lieux."Deux surfeurs ont réussi à leur échapper en partant en courant, en sortant de l'autre côté", explique une témoin de la scène. "Deux ou trois autres surfeurs étaient déjà sortis de l'eau quand la police est arrivée, leurs noms ont été relevés. Quand nous sommes partis, (vers 12h30) ils étaient encore cinq à être à l'eau, attendus par les policiers, qui ne peuvent pas trop s'approcher à cause de la houle".Pour rappel, le bulletin émis par météo indiquait que le train de houle atteignait son maximum en cours de matinée