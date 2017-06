St-Pierre: La centrale de production d’énergie au bioéthanol labellisée Ecosite

Actuellement en construction pour venir en renfort aux usines thermiques, la première première centrale de production d'énergie au bioéthanol de La Réunion s’est vue remettre, ce jeudi, une distinction. Le label Ecosite lancé par Bouygues Construction récompense "les chantiers de ses filiales et de ses métiers respectueux de la biodiversité et l’environnement".Aux abords du chantier d’Albioma, nichent l' "Oiseau Lunette Gris" et de la "Tourterelle Malgache", des espèces protégées sur l'île. Des éléments béton préfabriqué pour permettre la réduction des bruits, des déchets industriels et de la poussière, et des mesures "innovantes" ont été mis en place. Un dispositif qui devrait assurer également "la diminution des nuisances sonores et préserver la santé et la qualité de vie des riverains".