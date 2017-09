St-Pierre : L'unité de chirurgie ambulatoire s'agrandit

Arrivant à saturation - allant jusqu’à atteindre les 133% de taux d’occupation en 2016 et jusqu’à 146% au premier semestre 2017 - l’unité de chirurgie ambulatoire de l’hôpital de St-Pierre a augmenté sa capacité d’acceuil.



Elle passe ainsi de 9 lits et un salon de sortie à 15 lits et 3 salons de sortie dont un pédiatrique. L’inauguration de cette extension s’est déroulée ce vendredi en présence de Lionel Calenge, directeur général du CHU et Jean-Paul Virapoullé, président du conseil de surveillance du CHU.



La chirurgie ambulatoire, "modèle vers lequel se tournent de plus en plus d’établissement de santé", présenterait des avantages autant pour les patients que le personnel soignant. Une hospitalisation en une journée selon l’intervention réalisée, avec l’accord du patient.



L’unité de chirurgie ambulatoire de l’hôpital de Saint-Pierre a opéré ce virage en 2009. Le taux d’occupation progressant, l’organisation au sein de l’unité a évolué à l’image du concept de "marche en avant" adopté: "Les patients sont accompagnés debout au bloc opératoire, ce qui facilite leur prise en charge et diminue considérablement les complications (diminution des douleurs, réduction de la durée d’hospitalisation, reprise du transit plus rapide…)".



Redéploiement de lits mais aussi d’effectifs. Du personnel supplémentaire a été affecté à l’unité dont des infirmiers.