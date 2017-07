St-Pierre: Interpellée alcoolisée et sans permis, elle finit en garde à vue

Ce jeudi matin, aux alentours de 6 heures, à Saint-Pierre, le comportement d'un véhicule a alerté les policiers, rapporte le JIR.



Lorsqu'ils ont interpellé sa conductrice, ils se sont aperçus qu'elle roulait, non seulement malgré un permis suspendu et sans contrôle technique à jour, mais surtout avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gramme d'alcool par litre de sang, indique le journal.



Elle a été emmenée en garde à vue, et devra prochainement s'expliquer devant la justice.