St-Pierre : Inauguration de la résidence Tournesols, première Kaz’aieuls de La Réunion

Initié par la SEMADER et ses partenaires, la résidence Tournesols, première Kaz’aieuls de La Réunion, a été inaugurée à St Pierre.



Kaz’aieuls, un nouveau concept d’habitat réunionnais destiné aux seniors La Réunion présente un panel restreint d’offres de logements pour les personnes âgées. Les produits proposés s’apparentent soit à des établissements médicalisés, soit de plus en plus à des structures ciblant une clientèle aisée.