St-Pierre: Elles agressent leur professeur d'EPS et filment la scène

Un professeur d’EPS du collège Paul Hermann à Saint-Pierre a été agressé vendredi dernier. Les faits se sont produits au stade Casabona alors qu'il donnait un cours de basket-ball.



Coups de raquette de tennis et de ballon de basket, quatre élèves de 4e SEGPA, des adolescentes âgées de 15 à 16 ans, s’en sont prises à leur professeur. Un cinquième en aurait profité pour donner un coup de pied dans un ballon qui a violemment atterri sur le visage de l’enseignant avant qu'il ne soit secouru par d’autres élèves et professeurs alertés par ses cris, décrit le Journal de l’ile de ce matin.



Selon les informations du journal, la scène aurait été filmée par une des quatre adolescentes.



A l’origine de ce déchaînement de violence: des heures de colle données en début de cours aux quatre élèves qui ne portaient pas leur tenue de sport.



Le professeur, profondément choqué, est en arrêt maladie pour 3 semaines. Ce lundi, il a porté plainte à la gendarmerie du Tampon. Une enquête pour violences aggravées devrait être ouverte.



"C’est la première fois que de tels types de violences nous sont signalés", déplore ce mardi le rectorat. Un accompagnement psychologique a été proposé au professeur agressé ainsi qu’aux autres personnels de l’établissements.



Des discussions en interne sont en cours pour déterminer des mesures disciplinaires dont feront l’objet les 5 élèves mis en cause.