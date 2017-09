St-Pierre : Effectuer le trajet de l'école en " Pédibus "

Le concept se veut un projet écocitoyen car il permet de limiter les trajets en voitures. Ce vendredi matin, c'est en "Pédibus" que des enfants accompagnés de parents et d'animateurs se sont rendus à l'école Georges Fourcade dans le quartier de Bois d'Olives.



"Le Pédibus est un accompagnement des enfants vers l'école par des adultes solidaires. À tour de rôle, ils conduisent à pied le groupe selon un itinéraire ponctué d'arrêts où les enfants viennent rejoindre le convoi", explique l'association " Sa a nou sa", à l'initiative du projet déjà adoptée à Lyon depuis plusieurs années.



A l'occasion de cette expérimentation, dans le cadre de deux journées "mon kartie y mou", des stands d'animations et des concerts ont été proposés aux élèves et parents des établissements alentour. L'objectif : "tester plusieurs solutions alternatives aux déplacements en voiture".



L'association espère que "cette expérience ne marque pas le terminus du pédibus mais qu'au contraire qu' il prenne de la vitesse".