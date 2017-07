St-Pierre: Bientôt la création de la route des Géraniums?

Un débat public pour la création de la "route des Géraniums" à Saint-Pierre sera bientôt lancé. Son objectif? Améliorer la circulation dans le sud de l’ile et mieux desservir les récentes zones urbanisées entre Le Tampon et St-Pierre. Le projet de création d’une nouvelle liaison routière entre le col de Bellevue et Saint-Pierre entre dans une nouvelle phase. La commission nationale du débat public, après examen du dossier, a décidé le 5 juillet dernier de l’organisation d’un débat public qui sera présidé par Laurent Pavard.



Ce projet entre dans le cadre des "chantiers d’envergure" prévus par la Région Réunion pour cette deuxième mandature.



Six variantes du tracé ont déjà fait l'objet d'études, indique la commission. Son coût est estimé entre 360 et 583 millions d'euros en fonction du tracé qui sera choisi.



Ce projet dit de "route des Géraniums" est envisagé par la Région Réunion, maître d’ouvrage, en substitution de la RN3 qui traverse la commune du Tampon, et devrait permettre d'accompagner le développement économique des pôles de Saint-Pierre, Saint-Louis et Le Tampon.



Sa livraison est prévue entre 2026 et 2030.