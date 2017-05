St-Pierre: 6 cas de dengue détectés, des traitements nocturnes programmés

La dengue circule actuellement sur le territoire de Saint-Pierre. 6 cas de dengues autochtones (5 sur le quartier de la Ligne Paradis et 1 sur le quartier de Terre-Sainte les hauts) ont été détectés.



L' Agence régionale de la santé active donc son plan de lutte contre les arboviroses. Dans les prochains jours sur le secteur de Terre-Sainte les hauts, des traitements nocturnes seront programmés dans la nuit du dimanche 28 mai au lundi 29 mai 2017 et dans la nuit du mercredi 31 mai au 01 juin 2017, indique la mairie.



Le secteur concerné est compris entre :

La rue Pavé dans la partie Sud,

L'avenue Louis Brunet dans les parties Nord et Ouest,

Chemin de La Croix Jubilé dans sa partie Est (hors : rue Salvador Allende, allée des Vacoas, rue Pablo Neruda).