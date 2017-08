St-Pierre : 10 000 visiteurs attendus au premier "Salon des associations "

L’Office des Sports et du Temps Libre (OSTL) de St-Pierre organise ce week-end son premier "Salon des associations". Plus de 200 associations de la ville vont s’installer sur l’espace Salahin à la Ravine-Blanche afin de faire découvrir l’offre et la diversité des activités sportives et culturelles pratiquées sur le territoire. Une richesse développée, hier, par Jean-Pierre Velleyen président de l'OSTL et Béatrice Sigismeau, adjointe à la politique sportive et vice-présidente du conseil Départemental.



L'Office Municipal des Sports renommée depuis 2015 Office des Sports et du Temps Libre, a pour mission de "favoriser le développement du sport sous toutes ses formes". La manifestation de ce week-end organisée en partenariat avec les services de la mairie; s’inscrit dans le cadre de la programmation du Contrat de Ville de Saint-Pierre , "Valeurs de la République, citoyenneté".



Des ateliers vivants, démonstrations, stands d’informations, théâtre, danses mais aussi conseils d’experts ou comptables seront proposés aux 10 000 visiteurs attendus.