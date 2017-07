St-Philippe : Madame Rivière fête ses 103 ans

Madame Rivière Marie André a fêté ses 103 ans le 27 juillet dernier. À cette occasion elle a eu la visite du Maire de Saint Philippe, Mr Olivier Rivière, de sa 3e adjointe Marlène Calogine, et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Ils ont tenu à lui offrir un bouquet et un gâteau pour célébrer ce jour spéciale.



Madame Rivière est issue d’une fratrie. Son frère était ancien maire de Saint Philippe de 1945 à 1971, il s’agit de Frantz Baret et il est décédé en 2015 à 99 ans. Sa sœur quant à elle est décédée à 97 ans en 2016. Son père à lui aussi vécu longtemps puisqu’il est décédé à 106 ans. Quelle espérance de vie chez les Baret ! Hélas, Madame Rivière n’a pas d’enfant, mais elle à la chance d’avoir des neveux qui prennent soin d’elle puisqu’ils viennent souvent lui rendre visite.



Marie André Rivière née Baret, est originaire de Saint Denis. Elle voir le jour le lundi 27 Juillet 1914, en pleine période de Guerre Mondiale. Alors âgée de 2 ans, elle quitte le chef-lieu pour aller vivre à Saint Philippe. Elle précise d’ailleurs que ce jour là elle portait une " petite robe à volants ". Elle tient son nom de son époux, Monsieur Rivière René. Dans sa jeunesse, elle travaillait dans le secteur de l’éducation, elle était d’abord institutrice, puis directrice d’école. La dionysienne est passionnée par la poésie, puisqu’elle a écrit un grand nombre de poèmes, sans jamais en publier un seul, ce n’était tout simplement pas son intention. Cette passion est toujours d’actualité puisqu’elle a écrit 3 poèmes depuis ses 102 ans.



Pendant cette visite le Maire a pu se rendre compte par lui même de l’état intacte de la mémoire de Marie André, à travers ses anecdotes sur les différents élèves qu’elle a connus pendant ses années d’enseignantes. Elle ira même jusqu'à mentionner le nom et le prénom de certains d’entre eux !



Avant de lui dire au revoir, Mr Olivier Rivière lui a donné rendez-vous l’année prochaine pour fêter ses 104 ans, à la grande surprise de tout le monde, elle lui a répondu : " J’espère que non ! ".