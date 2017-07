St-Paul interpelle le recteur au sujet de la semaine de 4 jours

Ce lundi, la commune de Saint-Paul a adressé un courrier au recteur pour renouveler sa proposition de passage à la semaine de 4 jours. Une demande faisant suite à l'entrée en vigueur du décret n°2017-1108, lequel "autorise des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours".



Sur Saint-Paul, "les conseils d'écoles y sont favorables pour plus de 80% d'entre-eux, les enseignants y sont favorables, les parents y sont favorables, les associations périscolaires, les inspecteurs et les transporteurs du TCO également", indique Alex Pota, élu en charge des affaires scolaires .



"Le recteur a exprimé une crainte par rapport au périscolaire, mais nous voulons préserver le périscolaire", précise celui qui assure que Saint-Paul "présente des garanties suffisantes". "Le périscolaire se tiendrait sur les quatre jours de 7 à 8h et après 15h30 ; et le mercredi on garderait de 7h à 17h".



Reste à voir si Velâyoudom Marimoutou donnera le feu vert tant attendu.