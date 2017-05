St-Paul: Un papa et huit mamans médaillés

La médaille de la famille Française a été remise à un papa et huit mamans de Saint-Paul ce samedi (la promotion concernait 12 familles) en présence d'Aristide Payet, président de l'Union départementale des associations familiales (UDAF).



Cette distinction symbolique récompense les personnes qui ont élevé dignement au moins quatre enfants de nationalité française et dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans.



"Vous avez réussi à être de bons parents, c’est-à-dire à rendre heureux vos enfants", souligne le Maire, Joseph Sinimalé. "Aujourd’hui, à travers la République et à travers la Ville de Saint-Paul, je voudrais que cette médaille puisse vous restituer une part de ce bonheur que vous avez accordé à vos enfants".



Voici la liste des parents médaillés : Rose-Méry Odules, Maxime Roger Li-Tin- Heve-Lit-Su-Hoo, Olivienne Adolphe, Marie-Marthe Tibère, Marie-Cécile Dorval, Marie-Aliette Labbe, Marie-Noëline Myrtho, Marthe Fabienne Quoniam, Marie-Élisette Métanire, Marie-Chantal Mahadzère, Marie-Chantal Élisemée Lorion, Marie-Renée Miha-Nahozomia.