Mail Communiqué St-Paul: Un forum de la famille organisé ce samedi La Ville de Saint-Paul organise ce samedi un forum de la famille. Objectif affiché : mettre en exergue la valeur "famille" en réunissant parents, enfants et professionnels sur une journée d’information, d’animation et de prévention. Voici le communiqué de la municipalité présentant l'événement :

Socle de l’éducation, les parents jouent un rôle central dans la création des conditions nécessaires à l’épanouissement de leurs enfants, à l’école et dans leur quartier.



Soutenir les familles dans leur environnement, par la mise en place d’infrastructures mais aussi d’actions en faveur de la parentalité et de l’intégration du cercle familial dans la société est ainsi la priorité de notre Ville pour cette année 2017.



Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de Ville, la commune de Saint-Paul a eu la volonté de proposer un projet intitulé « Soutien à la parentalité dans les quartiers prioritaires par une approche artistique et culturelle » à destination des enfants et parents saint-paulois.



Ce projet inclut l’organisation d’un « Forum de la Famille » le 23 septembre 2017 qui a pour vocation première de mettre en exergue la valeur « famille » en réunissant parents, enfants et professionnels sur une journée d’information, d’animation et de prévention.



Ainsi un ensemble de partenaires associatifs et institutionnels oeuvrant auprès des familles Saint-Pauloises dans les champs de la petite enfance, de l’éducation, de l’accompagnement à la scolarité, du soutien à la parentalité, de l’animation intergénérationnelle, du handicap, de l’aide sociale, de la prévention, de la santé ont été mobilisés depuis le mois de mars et seront présents afin de promouvoir leur action quotidienne et proposer des ateliers à destination des familles.



Différentes ateliers seront proposés : Présentation des actions associatives et institutionnelles, présentation de dispositifs portés par la commune (Petite Enfance, PAO, PRE, Contrat de Ville, CCAS…), activités culturelles, artistiques et sportives en famille, mur d’expression (dessin, peinture, graph), ateliers interactifs autour du livre, du développement durable, de la nutrition…, photo cabine, conférences/débats (approche sociologique et anthropologique de la famille réunionnaise, la parentalité positive, la communication relationnelle, l’autonomie de l’enfant : le rôle des parents et des « autres »), spectacles (pièces de théâtre, chant, danse), groupes de musique de familles Saint-Pauloises.



Organisée autour d’un village de la Famille, cette manifestation se déclinera sur différents espaces : un espace Petite Enfance , un espace garderies périscolaires/soutien à la scolarité, un espace soutien à la parentalité, un espace action sociale, handicap, un espace Animation sociale intergénérationnel.



Dans le cadre de cette journée la commune a l’honneur d’accueillir deux personnalités saint-pauloises qui ont donné leur accord pour parrainer ce premier Forum de la Famille : Le Docteur Marc Bertsch pédiatre, et la comédienne et musicienne Laurence Beaumarchais.



À noter que ce samedi 23 septembre, jour de l'évènement, la portion de route du Front de mer entre la piscine municipale et le nouveau terrain de Beach Soccer, sera fermée à la circulation.





Zinfos974 Lu 206 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > St-André : Les élus de l'opposition Demain La Réunion restent "attentifs" sur l'affaire de l'Amicale du personnel Le trafic fait un bond de 14,2% en août