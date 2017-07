St-Paul : Profiter des vacances pour sensibiliser et recréer des liens par le jeu

C’est les vacances et pour divertir les marmailles, la mairie de Saint-Paul, en collaboration avec l’association "Ou Gingn’" et des parents, organise l’opération "Je par le Jeu".



Les 24 et 25 juillet derniers au Case Combavas, à la Maison de la citoyenneté de Plateau Caillou et à celle de Fleurimont, un panel de jeux de société - jeu plateau autour de l’éducation aux médias, le jeu "Kancèton" autour des addictions, "Bien dans ton assiette" autour de l’alimentation ou encore, "Détruit tout" autour des déchets - ont été proposés aux enfants des habitants des quartiers prioritaires de la commune.



"Recréer du lien social et familial, développer l’adresse, l’observation, la mémoire, l’imaginaire, la patience et la maitrise de soi, ouvrir une passerelle vers l’apprentissage..." autant d’objectifs atteints par le bais du jeu.



Ces ateliers de " Je par le Jeu Citoyen de Demain" se tiendront dans ces quartiers jusqu’au 4 août dans ces trois quartiers.