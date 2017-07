St-Paul: Plus de 300 personnes sensibilisées à la problématique des hépatites virales

Une opération de dépistage en ville a été organisée ce jeudi à la gare routière de Saint-Paul.



Une journée de prévention menée dans le cadre de la journée mondiale contre les hépatites par les équipes du CHGM et leurs partenaires (Dépist'Ouest et le service d'hépato-gastroentérologie, la Semto, la ville de Saint-Paul, le Réseau Oté et l'ARPS​).



Au cours de cette action, une trentaine de dépistages anonymes et gratuits ont été effectués par prises de sang (résultats sous 7 jours).



Par ailleurs, plus de 300 personnes ont été directement sensibilisées à la problématique des hépatites virales par le biais notamment de questionnaires et de distribution de préservatifs.