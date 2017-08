A la Une ...

St-Paul : Le ciel se donne en spectacle

Magnifique arc-en-ciel ce matin dans le ciel de Saint-Paul.

Plusieurs lecteurs ont immortalisé la scène et ont envoyé leurs photos et vidéos à Zinfos pour partager leur plaisir avec tous nos lecteurs.

Si vous êtes témoin d'un événement et que vous souhaitez vous aussi nous transmettre vos photos ou vidéos, une adresse mail : contact@zinfos974.com

Pierrot Dupuy