St-Paul : Le Rondathlon fête sa 4e édition

Le 15 octobre prochain se tiendra la 4e édition du Rondathlon. La marche, cette année de 5 km, a pour objectif de changer les regards sur les personnes rondes et promouvoir l’activité physique. "Faire sortir les personnes rondes de leur quotidien mais aussi les aider à s’accepter", précise Annie Cerveaux, présidente du Rondathlon​.



Le coup d'envoi sera donné à 8 h au stade de la Palmeraie pour une arrivée à la salle polyvalente de l’Etang.



Après la marche, ouverte à tous, la journée se poursuivra par diverses animations et un pique-nique partage.