St-Paul: La brocante-vacances ce dimanche

C’est le rendez-vous incontournable pour les bradeurs du dernier dimanche du mois. Le Front de Mer de St Paul, va se réveiller ce dimanche 30 juillet, dans une joyeuse ambiance avec des accros de la chine et les collectionneurs arpentant les allées de l’esplanade dès 4h du matin. Jusqu’à 13h, à Saint-Paul, place à la Grande Brocante de Saint-Paul avec peut être une baleine juste en face dans la baie.L’ambiance devient encore plus sympathique chaque mois de juillet. Ce sont les vacances et le public se rajeunit. Des jeunes bradeurs qui tentent de "trouver une petite monnaie", se faire de l’argent de poche pour passer de bonnes vacances. C’est devenu une coutume ces dernières années- les jeunes s’associent à leurs parents pour occuper des étals, brader vêtements, matériels scolaires, livres, jeux et babioles.Tout comme les adultes, les jeunes vont s’activer pour attirer les acheteurs, (4000 visiteurs potentiels) pour faire "une bonne brocante". La plus ancienne, la plus grande brocante de l’île à ciel ouvert, la brocante de St Paul s’inscrit aussi pour de nombreuses familles comme un soutien social. Le cadre contribuant à favoriser des échanges et des contacts. Cette brocante est devenue, de l’avis des bradeurs et des chineurs, la plus prisée et la plus intéressante de l’île.La suite du programme :Brocante du port sous les arbres dimanche 6 août de 4h à 13hFood festival et brocante nocturne samedi 12 août de 18h à 23h sur le front de merbrocante de St Paul dimanche 27 août sur le front de mer de 6 à 13h de 4h à 13h--Plus d'infos sur www.tienbooo.com