Société St-Paul: "Eco-jardiner" pour des "Jardins et Balcons fleuris"





Une charte qui a pour objectif d’inciter à la réduction de l’usage des pesticides de synthèse dans son jardin et à l’adoption d’un comportement "d’éco-jardinier ". Au coeur de la commune se trouve également la réserve naturelle nationale de l’Etang St-Paul qu’il s’agit également de préserver, rappelle la collectivité.



Depuis sa mise en service en septembre, plus d’une dizaine de jardins sont devenus éco-citoyens, se réjouit la ville.

En ce qui concerne le concours "Jardins et Balcons fleuris", le jury sera composé d’élus, d’administratifs et d’agents travaillant dans le domaine de l’environnement.



Il départagera les gagnants après deux sessions de visites. La première se déroulera entre le 11 et le 31 décembre et la seconde entre le 4 et le 24 janvier. Ce qui permettra à tous les administrés de montrer au jury un jardin avec la meilleure floraison. "L’année dernière, certains jardins n’étaient plus aussi fleuris lors du passage du jury que lors de l’inscription".



Pour devenir un écocitoyen, un numéro : 02 62 70 28 88 ou par courriel à accueil@reserve-etangsaintpaul.fr

