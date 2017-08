St-Paul : Distribution de lampes leds pour les familles en précarité

Dans l’optique d’une meilleure transition vers les énergies positives (loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 24 juillet 2015), la ville de Saint-Paul a fait appel à la société Skwirell, une société de service spécialisée dans la Maîtrise de la Demande

Énergétique, afin de mettre en place, sur le territoire communal, une action permettant aux familles en situation de précarité énergétique de bénéficier de 5 ampoules leds économes en énergie.



L’opération "Adopte 5 leds" est une première à l’île de la Réunion. Cette opération est financée grâce à la production de Certificats d’économie d’énergie.



Les ampoules leds permettent de profiter d’un éclairage performant tout en consommant 30% de moins qu’une lampe à incandescence classique.



Dès ce lundi 21 août et pendant une durée d'un mois, sous condition de ressources et munies de leur avis d’imposition de 2016, les familles souhaitant bénéficier de l’offre devront se rendre dans les points de retraits (Mairies annexes, Maisons pour Tous, Cases de quartier, CCAS) afin de tester leur éligibilité. Une fois les informations intégrées à la plateforme numérique et la validation effective, la personne se verra attribuer un kit de 5 ampoules leds.



Les points de distributions sont les suivants:



CCAS de Saint-Paul, au Guichet Unique de l'Habitat, dans les Mairies annexes de La Plaine, Bois-de-Nèfles, Guillaume, Bellemène, Bernica, Saint-Gilles-les-Hauts, Tan Rouge, La saline, La saline-les-Bains, Saint-Gilles-les-Bains, Plateau Caillou, Grande fontaine et les Maisons Pour Tous de Carosse, Fleurimont, Savannah, Bois-Rouge et les CASE de Bouillon et Rue Jacquot.