St-Paul: Des logements sur un emplacement destiné à réaliser du stationnement

Pas convaincu, un Saint-Paulois s'indigne de ce permis de construire contraire selon lui à l'intérêt général. Si le Conseil d'Etat a, dans son arrêt Nawak et Ventilo (20 juin 2016), considéré qu'un "permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé", il est possible de se questionner ici sur cette compatibilité. D'autant plus que la surface de l'emplacement réservé portait initialement sur les 11245 m2 et que le PLU n'a pas fait l'objet d'une révision.



Pour cet administré, cette construction est totalement incompatible avec la destination assignée, puisqu'elle est synonyme de places de parking publiques perdues. "La parcelle, bien que partiellement pentue, pourrait accueillir entre 200 et 300 places, vitales pour le développement de la fréquentation de la station balnéaire", estime-t-il en effet. "S'il suffisait de conserver une infime partie des emplacements réservés pour y développer toute autre chose, un très grand nombre de ces emplacements feraient l'objet de spéculations au détriment de l'intérêt collectif".



De son côté, la commune a répondu que "la Ville veillera à ce que les objectifs de l’emplacement réservé soient pris en compte" sur le surplus de terrain et qu'"il n’est pas nécessaire à ce stade de supprimer l’ER afin de ne pas obérer à l’avenir les objectifs affichés par le PLU de réaliser une aire de stationnement complémentaire".