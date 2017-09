St-Paul: Bientôt la fin des bouchons à Savanna et Cambaie ?

La commune de Saint-Paul connaît bien la frustration des embouteillages... Savanna et Cambaie subissent quotidiennement des bouchons aux heures de pointe. C'est pour cela que des travaux sont en cours pour tenter de fluidifier la circulation.



Les giratoires de part et d'autre de la quatre voies à Savanna vont subir des aménagements. Côté montagne, dans le sens Saint-Pierre – Saint-Denis, la bretelle de sortie aura deux voies au lieu d’une, après le virage, afin d’éviter les bouchons qui se forment actuellement sur la quatre voies. Une troisième voie sera également mise en place, juste avant le giratoire afin de l’éviter et pouvoir accéder directement au centre commercial.



Côté mer, une nouvelle bretelle devrait également alléger le giratoire pour ceux qui partent vers le sud. Elle donnera accès directement à la quatre voies afin d’éviter les deux giratoires de chaque côté de la ravine.



Des travaux sont également prévus en fin d’année ou début d’année prochaine à Cambaie. Un nouveau giratoire devrait être mis en place avant d’arriver à l’échangeur afin de pouvoir sortir de Cambaie et accéder directement à la montagne.



Autre projet – mais qui doit encore passer en commission - : une troisième voie sur la quatre voies entre Savanna et Cambaie. En effet, 25% de la circulation se fait en direction de Cambaie, d'où les embouteillages. Des bretelles devraient permettre l’accès direct au futur Pôle Sanitaire Ouest prévu en 2018.