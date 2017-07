St-Paul : 3ème édition du Cross Band Z'ados

150 jeunes en difficulté d'insertion ont couru ce Cross Band Z'ados, dont la devise cette année était "Mangé bougé pou nout' santé". L'association GIED Félix Potier était organisatrice, avec le Foyer d'Accueil de Jour de l'Éperon, et le coordonnateur Yannick Esparon. Le travailleur social auprès des jeunes depuis une vingtaine d'années, se dit très satisfait de cette 3ème édition, malgré la grève des planteurs qui a empêché certains jeunes de venir participer à cette course dédiée à la valorisation de leur image souvent mise à mal.



Encadrés par des professionnels de l'éducation spécialisée et de la santé, les jeunes, tous pris en charge dans des structures d'accueil et d'aide à l'enfance, ont commencé leur journée par un petit-déjeuner, avant de démontrer leur capacité à se dépasser via le sport. Des stands d'information et de prévention étaient à leur disposition, afin de les sensibiliser à des problématiques de santé, mais aussi de conduites à risques.



Une dizaine d'associations tenaient des stands d'information et de prévention sur le diabète, le VIH, les écogestes, les addictions, et la sécurité routière. Deux trailers de renom étaient présents, Marcelle puy, et Gilsey Félicité. Un podium musical a égayé ce moment d'efforts et d'échanges, des jeunes en réinsertion sortant de prison ont joué du maloya et du slam.



Ce troisième Cross Band z'ados se voulait une fête pour l’ensemble de ceux et celles qui oeuvrent auprès des jeunes des structures et du milieu de la protection de l’enfance, et bien sûr pour tous les jeunes participants dont l'image s'est trouvée valorisée.



Sous le regard de leurs parents, de leurs camarades, de leurs éducateurs et des médias, les jeunes avaient à cœur de donner une bonne image d’eux-mêmes. Les valeurs fondamentales attendues à l’occasion de cette matinée étaient celles du dépassement de soi, de l'esprit de compétition et de solidarité, ainsi que la convivialité des échanges.



La matinée s'est conclue par un pique-nique partage, et Yannick Esparon vous donne rendez-vous pour l'édition 2018, avec des nouveautés annoncées.