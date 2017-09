St-Louis se mobilise pour le SAFTHON

Le premier SAFTHON, qui a pour objectif la sensibilisation sur les troubles causés par l’alcoolisation foetale, a été lancé ce vendredi 8 septembre au niveau régional, national et international.Ce samedi 9 septembre la ville de Saint-Louis se mobilise. Des ateliers de flamenco, danse country, natation, tennis, aqua zumba, gonflables seront proposés dans les jardins de la mairie de 9h à 17h au village Safthon. Pour terminer la journée à 16h, un plateau artistique avec Deyrah, Karen et Son'J et Srjo.Un appel au don a été lancé au 32 20 "pour qu'aucun autre enfant ne souffre du SAF".