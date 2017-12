Faits-divers St-Louis : Un auto-entrepreneur se fait mystérieusement dérober 40.000€

Les faits se déroulent le jeudi 23 novembre. Un auto-entrepreneur dépose plainte pour vol à la gendarmerie de Saint-Louis.



Il explique qu’on lui a dérobé 40 000€ qui étaient dans le coffre qu’il possède à son domicile. Il précise notamment aux gendarmes qu’il est le seul à avoir les clefs et que les doubles sont avec une personne de confiance qui habite au Port.



Il raconte ensuite aux enquêteurs qu’il a reçu des mails menaçant signés "ton copain" dont il ne connait pas la provenance.



La gendarmerie se rend alors au domicile du plaignant et effectue une enquête de voisinage. Ils découvrent un cheminement au sol fait de bouteilles de bières allant jusqu’au coffre. Dans la maison, ils constatent que le coffre fort qui est scellé au fond d’une armoire n’a subi aucune effraction.



​L’ami détenteur du double de clefs ainsi que la conjointe de la victime sont alors interrogés. Les soupçons se portent rapidement sur la conjointe, d'origine malgache et le cercle proche.



Après analyse du portable de la femme, les gendarmes trouvent des photos des clefs du coffre. Ils découvrent aussi qu’elle enregistrait tous les appels de son conjoint.



Ces preuves étant suffisantes, la femme est placée en garde à vue. Elle avoue les faits.



Elle explique aux gendarmes qu’elle a surpris des conversations de son compagnon avec d'autres femmes malgaches et qu'il voulait la remplacer et l’évincer d’une société qu’ils ont en commun.



Par vengeance, elle a donc décidé de voler les clefs du coffre pour dérober les 40 000€ qu’il contient. Elle explique avoir déposé 39 500€ sur le compte d'une société afin de les envoyer à Madagascar. Elle dit avoir gardé 500€ pour elle. Elle avoue avoir tout mis en scène pour éloigner les soupçons.



Les gendarmes récupéreront les 39 500€ de la société et retrouveront 492€ sur la suspecte.



La jeune femme fait l'objet d'une convocation pour vol. Pascal Robert





