St-Louis : Le serial racketteur tente d'étrangler une de ses proies

Lui a décidé de commencer sa journée non pas par un bon bol de café mais en rackettant des adolescents. Ce mardi vers 7 heures du matin, un jeune individu a agressé un adolescent de 15 ans dans la rue de la mairie à Saint-Louis. La prenant par surprise, il fait chuter sa victime au sol et tente de l'étrangler afin de lui soutirer son téléphone portable. Juste un entraînement pour ce professionnel du racket.



Quelques heures plus tard, en début d'après-midi, le jeune malfaiteur poursuit son chemin jusqu'au collège Jean Lafosse au Gol où il entreprend cette fois-ci de s'en prendre à deux autres adolescents. Sous la menace, il fouille leur sac avant d'être stoppé par un policier municipal présent devant le collège pour assurer la sécurité. Un représentant des forces de l'ordre qu'il n'hésitera pas à insulter.



Interpellé et placé en garde à vue à la gendarmerie de Saint-Louis, le racketteur de 17 ans a, ce mercredi, été présenté devant le juge des enfants. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire pour extorsion et outrage.