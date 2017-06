St-Louis: Le maire déplore une vague d'affichage sauvage du candidat Thierry Robert

Pour chaque élection, le code électoral édicte des règles bien précises en ce qui concerne l'affichage des candidats sur la voie publique. Des règles que l'équipe de campagne de Thierry Robert n'a semble-t-il pas respectées. La nuit dernière, "la Ville de Saint-Louis a été victime d'une vague d'affichage sauvage sur de nombreux équipements publics".

Ces affiches, du candidat Thierry Robert aux Législatives ont été collées en nombre important sur des lampadaires, transformateurs électriques, panneaux de signalisation et mobiliers urbains, à différents endroits de la ville tels que les ronds-points, collèges, stade et la gare routière.

Dans un communiqué, le maire indique déplorer, photos à l'appui, "cet acte et demande aux candidats de faire preuve d'un peu plus de civisme". Il rappelle notamment aux candidats que des panneaux ont été installés à cet effet aux endroits habituels lors de chaque campagne électorale.

"Cette énième dégradation coûtera à notre collectivité, puisque des agents et des moyens techniques seront mobilisés pour le nettoyage des supports concernés et rendre à Saint-Louis ses plus belles couleurs", ajoute Patrick Malet.