St-Louis : 15 000 euros de matériels volés aux services techniques, s'alarme Pierrick Robert

Débroussailleuses, tronçonneuses, souffleurs…autant de matériels pour un montant d'environ 15 000 euros qui ont été volés aux services techniques de la mairie de Saint-Louis dans la nuit de vendredi à samedi dernier.



Des vols qui ne seraient "pas une exception" dans ce service selon Pierrick Robert qui dans un courrier adressé au maire rapporte que des batteries de véhicules ont également été dérobées il y a une quinzaine de jours et cela "malgré la présence d’un gardien et de vidéosurveillance sur site", pointe le conseiller municipal de l’opposition.



Pierrick Robert invite ainsi Patrick Malet à "faire toute la lumière sur ces affaires et prendre les dispositions nécessaires", avant de lui conseiller de porter plainte et d’opter "pour un suivi plus rigoureux" du registre que doivent tenir les agents.