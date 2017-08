A la Une ..

St-Leu : Les sauts d'un baleineau filmés par un drone

Les baleines sont bel et bien de retour et visibles quasiment chaque jour depuis le littoral réunionnais. Des moments magiques que les passionnés d'images prennent plaisir à immortaliser. Samedi matin, une baleine et son petit voguaient au large de la Pointe des Châteaux du coté de St-Leu. Ces belles images aériennes sont signées "Dark Side Of The Drone".

