St-Leu: Des scouts de métropole restaurent la plage pour les tortues

Des scouts de Champagne-Ardenne sont venus prêter main forte à Saint-Leu en contribuant au programme de restauration des plages de ponte de tortue marine. Au programme, la récolte sur le site de la Pointe des Châteaux et production de 144 boutures de manioc marron et 50 semis de Porché et Latanier, ainsi qu'un atelier d'arrachage des espèces exotiques envahissantes.



Dans le cadre de ce voyage associatif, ils échangent avec les scouts réunionnais. En plus de la découverte de l’île, ils participent à des activités d’entraides, sociales ou environnementales et développer leur capacité à s’impliquer bénévolement pour les autres et l’environnement.



Et pour laisser une trace de leur passage sur la plage de la ravine des Colimaçons, ils ont planté deux arbres indigènes: un veloutier de mer (Heliotropium) et un manioc bord’mer (Scaevola).