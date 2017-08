St-Joseph : Un restaurant de Langevin stockait 110 kilos de viande avariée

Carton rouge pour cette enseigne située à Langevin. Lors d’un contrôle de la Daaf et des gendarmes effectué le week-end dernier, plus de 110 kilos de viande avariée ont été découverts au "Karabar", anciennement "Le Benjoin", nous apprend le Journal de l'île dans son édition du jour.



Si ce type de contrôle "n’est pas rare à La Réunion" indique le média, "une telle découverte dans les cuisines d’un seul et même restaurant est plus troublante".



L’enseigne, ouverte en avril 2016 et spécialisée en gastronomie créole et métropolitaine, a été fermé jusqu’à nouvel ordre par les autorités.



Une procédure judiciaire pourrait suivre après une instruction par les services de la direction de l'Alimentation.