St-Joseph : La vente de poupées plus vraies que nature sur Le Bon Coin crée le malaise

L’affaire avait fait grand bruit hier sur une célèbre radio locale. Une Saint-Josephoise avait posté sur le site Le Bon Coin une étrange annonce proposant la vente pour 350 euros de jumeaux, qui paraissait plus vrai que nature et visiblement battus ou décédés. Une annonce repérée par les gendarmes qui ont dû intervenir pour faire la faire retirer.



Selon la presse écrite locale, l’affaire avait été prise très au sérieux par les gendarmes, qui ont appelé la vendeuse, faisant croire qu’ils étaient intéressés par l’annonce.



Se rendant au domicile de la jeune femme, ils se rendent compte que les deux jumeaux en question sont en fait des poupées de la marque Reborn, connue pour reproduire des nouveaux-nés plus vrais que nature.



La vendeuse n’est pas une inconnue. Comme le rapporte le Journal de l’île dans ses colonnes, "il s’agit de la femme qui, à la suite d’un grave accident de la circulation le 24 octobre dernier à Petite-Île, a perdu l’enfant de six mois qu’elle portait". La conductrice du véhicule fautif est toujours poursuivie pour homicide et blessures involontaires.



Les militaires ont invité la vendeuse à modifier son annonce afin d’éviter toute autre confusion, même s’il n’y avait rien d’illégale dans sa démarche.