St-Gilles: Une école maternelle certifiée bilingue ouvre ses portes à la rentrée prochaine

Une école maternelle bilingue va ouvrir ses portes à la rentrée prochaine. Baptisée "Ma Kindy" (Kindy étant le diminutif du mot anglais pour école maternelle : kindergarten), cette école entend s'inscrire "dans une prise en charge sur-mesure des enfants leur permettant d’acquérir naturellement un socle solide de compétences à travers une immersion totale en anglais et l’utilisation des méthodes alternatives (Frôbel, Montessori, Glasser, Silkwood)".



La structure est certifiée pour l’enseignement du programme "International Baccalaureate", programme reconnu dans le monde entier. Dès la rentrée 2017, l'équipe pédagogique entièrement bilingue accueillera une première classe de maternelle de maximum 20 élèves, âgés entre 2 et 6 ans. Les autres classes s’ouvrirons au fur et à mesure des années, avec en 2018 l'ouverture de la primaire. Ma Kindy espère en outre devenir centre de formation en 2019.



Cette école est installée à Mont Rocquefeuil, à Saint-Gilles, au sein de la maison de retraite "Marie Françoise Dupuis". De quoi favoriser les échanges intergénérationnels.