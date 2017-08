St-François : La mère de l'enfant décédé remise en liberté

Placée en garde à vue avant-hier soir après le décès de son fils de 5 ans dans la baignoire du domicile familial mardi à St-François , la mère de famille a été libérée hier sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle. D’autres proches du jeune enfant décédé seront auditionnés.Le drame s'était déroulé dans la résidence Les Dahlias, au lieu-dit La Chaumière.L’autopsie menée sur le corps de la victime n’a rien donné et des examens plus poussés sont attendus pour faire la lumière sur les causes réelles de son décès.Mais selon les information du JIR, la jeune victime souffrait d’une pathologie complexe et son traitement médicamenteux aurait pu jouer un rôle dans son décès.