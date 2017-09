Mail La grande Une St-Denis: Un bout de piste pour les motards du "rodéo" du Chaudron

De l’incident au Chaudron le 13 août dernier, on retient des poubelles en feu, des jets de galets, des policiers qui reculent face à plusieurs centaines de jeunes… Mais quelques heures avant, ces derniers admirés par des spectateurs montaient la rue Roger Payet en moto, une roue levée, sans les mains ou encore debout. Il s’agit de " cross bitume " et non l’autre terme, péjoratif selon les pratiquants, de "rodéo sauvage". La police était venue mettre de l’ordre dans tout ça mais n’y était pas parvenue.



Cette pratique, devenue l’habitude du dimanche après-midi pour ces jeunes du Chaudron, devrait désormais être encadrée. Au circuit de la Jamaïque, un bout de ligne droite leur sera désormais dédié de temps à autre pour permettre le déroulé de cette activité en toute sécurité et légalité.



Une première manifestation, qui se déroulera ce dimanche 10 septembre, a été présentée ce lundi par Bernard Gallet, le président du Groupement sportif mécanique de la Jamaïque qui gère le circuit, Monique Orphé, conseillère municipale du Chaudron, et des membres de la nouvelle association Chaudron Bike Family. Une association créée par les jeunes motards du Chaudron pour encadrer leur "cross bitume" et le diriger vers la piste de la Jamaïque.



Une cinquantaine d’adhérents auront donc l’occasion ce dimanche de tester les 200 mètres de piste devant des spectateurs qui sont aussi les bienvenus. Leurs motos arriveront en fourgon. Pour le moment, 1200 personnes ont répondu à l’invitation du Facebook. S’il "faudra des mesures de sécurité", selon Bernard Gallet, les jeunes sont enthousiastes à l’idée d’un événement qui se déroule "bien". "C’est une pratique sportive, pour nous c’est une passion, c’est un loisir que l’on fait tous les dimanches, on fait ça avec amour", avoue Fredo Rodo, un des membres de Chaudron Bike Family.



"Ils ont respecté le contrat et n’ont rien fait dans la rue pendant trois semaines, affirme Monique Orphé, le but est aussi de les réconcilier avec la police, enlever le sentiment de méfiance et changer leur image face aux autorités, également". Ils ont ainsi rencontré la police nationale et ont pu échanger, en attendant la manifestation de dimanche.



Entrée gratuite



Ils seront donc armés de casques, blousons et gants minimum, assurés et adhérents de Chaudron Bike Family pour pouvoir profiter gratuitement de la journée de dimanche. Une gratuité possible car le foncier appartient à la mairie et peut donc être réquisitionné à tout moment. "Le but est évidemment, à long terme, qu’ils rejoignent l’association du circuit et que l’on puisse même organiser des compétitions". "L’adrénaline est là quand on n’est pas encadré", reconnaît Monique Orphé mais peut-être que le confort ne sera pas désagréable non plus.

Soe Hitchon



