St-Denis: Signature du Contrat Local de Santé "pour mieux coordonner la politique de santé"

Plus grande ville de l’Outre-Mer en nombre d’habitants, un indice de vieillissement de la population plus important au niveau régional et un taux de bénéficiaires de la CMU de 29% (contre 35% au niveau régional), la ville de Saint-Denis a signé ce jeudi son Contrat Local de Santé (CLS). Un contrat conclu avec l’Agence de Santé Océan Indien et la Préfecture qui vise à "favoriser l’égalité de l’accès au système de santé pour les populations les plus défavorisées".



Après un diagnostic réalisé en 2016 sur l’ensemble du territoire, les différents acteurs ont identifié trois axes de travail: l’amélioration de l’accès des habitants à des soins de proximité de qualité, le renforcement des parcours de santé des personnes âgées, en situation d’handicap ou des jeunes adultes et l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie des habitants par la pratique d’une activité physique régulière notamment.



Ce contrat, décliné autour d’un programme d’actions partagé, sera déployé sur la ville jusqu’en 2022.



"La ville de Saint-Denis, avec l’appui de ses partenaires, s’engage ainsi dans une politique de santé à l’écoute des besoins, plus cohérente et mieux dimensionnée pour améliorer l’état de santé des Dionysiens".