St-Denis : Plus de 350 personnes accueillies pour la "Journée des Associations"

La 4e édition de la "Journée des Associations" s'est tenue le 31 août 2017 à la Cité des Arts de Saint-Denis.365 personnes ont fait le déplacement. Au programme : "les nouveautés juridiques et règlementaires du secteur associatif avec une analyse particulière sur les associations sportives". Des ateliers sur "l'actualité juridique et réglementaire du secteur associatif" ou "la réforme du droit des contrats appliquée aux associations " ont notamment été menés."Un énorme succès", se sont réjouis le Conseil de l'ordre des experts comptables de la Réunion et la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, organisateurs de l'événement. Rendez-vous a été donné pour l'année prochaine.