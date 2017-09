St-Denis : Les commerçants en colère bloquent la rue de Paris

Les manifestants sont parvenus à entrer dans la cour intérieure de la mairie de Saint-Denis en forçant l'entrée bloquée par les policiers municipaux.



Un représentant des commerçants est actuellement reçu en mairie. À la suite de cet entretien, le maire indiquera s'il recevra ou non les commerçants en colère.



Ils demandent toujours à être reçus par le maire en personne et non par"un remplaçant" suite à la circulation modifiée dans le centre-ville. Les stores de l'hôtel de ville restent à leur grand désespoir pour le moment baissés.



Les manifestants ont entrepris de bloquer la rue de Paris. La police est sur place. Conséquence de ces blocages, des automobilistes et des bus sont immobilisés rue de Paris, Félix Guyon et Maréchal Leclerc.



Selon le collectif, la mairie aurait proposé de recevoir une délégation à 18h. En attendant cet entretien avec le maire du chef-lieu, et lui seul, les manifestants bloqueront la rue de Paris.



Samuel Irlepenne sur place