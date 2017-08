St-Denis : Les commerçants disent "non aux sens interdits"

Une cinquantaines de riverains et de commerçants manifestent ce mardi après-midi dans les rues de Saint-Denis. Ils protestent contre les changements de circulation opérés par la municipalité dans le centre-ville.



A l'initiative du collectif de Saint-Denis en colère, des affiches "Saint-Denis, ville des sens interdits - Les Dionysiens disent non !!" vont être placardées. Les manifestants vont arpenter la rue Maréchal Leclerc afin de sensibiliser les passants à leur cause.



Samuel Irlepenne sur place