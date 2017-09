St-Denis : La mairie revoit son plan de circulation...assez pour calmer les commerçants ?

"Il s’agit d’une décision collégiale de la municipalité, une décision équilibrée entre le développement des transports en commun, qui est notre véritable préoccupation, et la situation difficile que vivent les commerçants", explique Gilbert Annette.



Ce dernier souhaite se projeter "sur les 10 prochaines années". "Environ 100 000 voitures entrent dans Saint-Denis quotidiennement et à côté de ça, plus de 20 000 personnes utilisent les transports en commun. Chaque année, la ville accueille plus de 3 000 véhicules supplémentaires sur son territoire, ce qui donne 15 km d’embouteillages par an, soit l'équivalent de l'ensemble du réseau routier du centre-ville. D’ici 10 ans, nous aurons 150 km embouteillages supplémentaires. Nous sommes sous la menace objective de l’étouffement de la ville et du centre-ville", prévient Gilbert Annette.