St-Denis: La garde à vue de l'homme accusé de viol, levée

La garde à vue du jeune accusé de viol par une jeune femme en sortie de boîte à Saint-Denis dimanche matin a été levée, selon le Jir.



Après une nuit bien arrosée, la jeune femme quitte la boîte de nuit et des relations sexuelles sont engagées. Celle-ci dépose ensuite plainte pour agression sexuelle quelques heures plus tard. L’homme est donc placé en garde à vue : il nie les faits et assure que le rapport était consenti. Du fait de leur état alcoolisé, l’affaire devient compliquée ; le parquet de Saint-Denis se prononcera prochainement.