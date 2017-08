St-Denis : Deux des agresseurs du barbershop interpellés

Un conflit de longue date entre des habitants de la Source et les gérants d'un barbershop situé dans le quartier a dégénéré ce mercredi après-midi.



Les agresseurs, qui seraient au nombre de cinq selon les témoins, auraient une nouvelle fois, en ce début d'après-midi, tenté de se faire coiffer gratuitement.



Mais ce geste était surtout provocateur, étant donné les mauvais rapports qu'entretenaient les gérants du barbershop et des jeunes. Une employée du barbershop, âgée de 31 ans, a été prise en charge par les pompiers vers 14H15, grièvement blessée. Une autre personne a été blessée légèrement. Un ou plusieurs agresseurs auraient débarqué dans l'établissement armés d'un couteau.



Peu avant 15H, les hommes de l'identification criminelle ont investi la boutique pour y mener les premiers relevés.



Une personne a été interpellée quelques minutes après l'agression. Une autre a été identifiée et a pu être interpellée chez elle peu après 14H45. Les policiers seraient donc à la recherche de trois autres complices.



L'escalade dans l'intimidation aurait commencé il y a quelques jours déjà. Une plainte a été déposée ce matin même par les gérants du barbershop selon une source officielle.