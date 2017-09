St-Denis : Deux alcooliques condamnés pour le viol d'un homme

Deux hommes comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel de St-Denis pour viol. Les faits, sur fond d’alcool, remontent au 4 mai 2011 à St-Denis, décrit la presse écrite.



L’un des prévenus, ami d’enfance de la victime, lui propose de boire un verre chez une autre connaissance. Arrivé dans un petit appartement, il sera violé avant que l'occupant des lieux ne lui dérobe son argent et sorte pour aller acheter de alcool. La victime réussit à s’enfuir et trouve refuge chez les pompiers. L’homme est depuis décédé.



Une affaire "particulièrement sordide", soulignée vendredi par la procureure qui a requis, suivi par le tribunal, 3 ans avec sursis et son inscription au fichier des agresseurs sexuels pour l’auteur principal des faits. Son complice écope de 18 mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve.