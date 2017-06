St-Denis: Des marmailles sur les traces du patrimoine de leur quartier

de l'École Candide Azéma A,

Un projet baptisé

Sur les traces du patrimoine de mon quartier", mené avec l'appui de la municipalité, qui a permis aux élèves d’explorer autrement le quartier des Camélias.

es enfants ont pu

Comme tous les ans, un livret a été édité pour rassembler les écrits des enfants ainsi qu’un compte-rendu des rencontres intergénérationnelles. Chaque écolier en a reçu un exemplaire. Les livrets sont mis à disposition de toutes les personnes intéressées sur

et de l’Académie de La Réunion.

Ce lundi, l’association Lilomots a restitué l'action mené depuis le mois d'avril avec une classe de CM1en présence de Laurence Liger de la mairie de Saint-Denis, ainsi que François Fontaine et Josette Maunier, personnes qui y ont participéAteliers d’écriture, visite commentée du quartier et séances de rencontres intergénérationnelles ont permis aux enfants de découvrir de nombreuses informations et d’anecdotes sur le quartier. Avec l’aide de deux animatrices de l’association, Mélissa Cadarsi et Edith Gignoux, et de personnes ayant vécu longtemps dans le quartier, Daniel Guérin, puis François Fontaine et Josette Maunier, lapprendre l’histoire de leur quartier, mais aussi se l’approprier.Points forts de cette édition, la visite de la boutik mémé, véritable lieu de mémoire populaire du quartier, la découverte de l’histoire du Château Morange et la présence, insolite pour les enfants, d’Abd el-Krim et de sa suite, jusqu’à 26 personnes, en son sein.Au cours de ce projet, les marmailles ont eu l’occasion d’entendre les histoires du temps lontan mais aussi de découvrir, grâce au partenariat avec l’ORIAPA (Organisation réunionnaise d’information et d’aide aux personnes âgées) des objets lontan et leur usage.