St-Denis: Coupure d'eau dans le centre-ville

Runéo - ex Véolia - informe ses clients de la commune de Saint-Denis, que suite à un incident sur le réseau, l'alimentation en eau est interrompue pour les secteurs suivants :
SAINT-DENIS:
- Allée BONNIER
- ALLEE DE LA CITE AH SOUNE
- BOULEVARD LANCASTEL PARTIE BASSE
- RUE AMEDEE BEDIER
- RUE DU MARECHAL LECLERC PARTIE BASSE
- RUE HENRI VAVASSEUR
- RUE MAGALLON
- RUE MONSEIGNEUR DE BEAUMONT PARTIE BASSE
- RUE MONTREUIL
- RUE ROLAND GARROS PARTIE BASSE
- RUE SAINT BERNARD
- RUE SAINT JACQUES
- RUE SAINTE MARIE PARTIE BASSE
- RUELLE BEAUVILLAIN
- RUELLE GUICHARD
- RUELLE MACARTY
- VOIES ADJACENTES
La remise en eau est prévue à partir de 20:00
SAINT-DENIS:
- Allée BONNIER
- ALLEE DE LA CITE AH SOUNE
- BOULEVARD LANCASTEL PARTIE BASSE
- RUE AMEDEE BEDIER
- RUE DU MARECHAL LECLERC PARTIE BASSE
- RUE HENRI VAVASSEUR
- RUE MAGALLON
- RUE MONSEIGNEUR DE BEAUMONT PARTIE BASSE
- RUE MONTREUIL
- RUE ROLAND GARROS PARTIE BASSE
- RUE SAINT BERNARD
- RUE SAINT JACQUES
- RUE SAINTE MARIE PARTIE BASSE
- RUELLE BEAUVILLAIN
- RUELLE GUICHARD
- RUELLE MACARTY
- VOIES ADJACENTES
La remise en eau est prévue à partir de 20:00