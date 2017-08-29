Société

St-Denis: Coupure d'eau dans le centre-ville


St-Denis: Coupure d'eau dans le centre-ville
Runéo - ex Véolia -  informe ses clients de la commune de Saint-Denis, que suite à un incident sur le réseau, l'alimentation en eau est interrompue pour les secteurs suivants :

SAINT-DENIS:
- Allée BONNIER
- ALLEE DE LA CITE AH SOUNE
- BOULEVARD LANCASTEL PARTIE BASSE
- RUE AMEDEE BEDIER
- RUE DU MARECHAL LECLERC PARTIE BASSE
- RUE HENRI VAVASSEUR
- RUE MAGALLON
- RUE MONSEIGNEUR DE BEAUMONT PARTIE BASSE
- RUE MONTREUIL
- RUE ROLAND GARROS PARTIE BASSE
- RUE SAINT BERNARD
- RUE SAINT JACQUES
- RUE SAINTE MARIE PARTIE BASSE
- RUELLE BEAUVILLAIN
- RUELLE GUICHARD
- RUELLE MACARTY
- VOIES ADJACENTES

La remise en eau est prévue à partir de 20:00
Mardi 29 Août 2017 - 15:59
Zinfos974
Lu 243 fois



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

4, cité Fontaine
97400 Saint-Denis

06 92 97 75 75
contact@zinfos974.com


- Contact

- Signaler un abus

- Mentions légales

Les rubriques