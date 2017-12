St-Denis : 6 mois ferme pour avoir agressé et menacé son ex-copine mineure

Elle est encore mineure et lui a à peine 20 ans se retrouve devant la justice pour l’avoir agressée à plusieurs reprises.



Le jeune Dionysien était, hier, présenté devant le tribunal de St-Denis suite à deux plaintes déposées par son ex-petite amie, indique la presse écrite.



Le week-end dernier, il l’a blesse à l’avant-bras avec un tesson de bouteille en pleine rue alors qu’elle se promène avec ses amies. Trois jours plus tard, "pour discuter", affirmera-t-il ce vendredi devant le tribunal, il se rend devant chez elle mais la gifle et la tire par les cheveux. Et les violences ne s’arrêteront pas là. Alors que la victime se trouve au commissariat pour porter plainte, il l’appelle pour la menacer. Sur haut-parleur, les policiers entendront tout. Lors de son interpellation un gomme-cogne a été retrouvé sur lui.



Le jeune homme a été condamné à 12 mois de prison dont 6 mois de sursis, à l’obligation de suivre une formation et à l’interdiction de posséder une arme pendant 5 ans.