St-Benoît: Première journée du "Festival Dékont" au Bisik

Plus de 100 petits heureux on participé à la première journée du Festival Dékont hier au Bisik à Saint-Benoît. Parmi les ateliers proposés, une balade contée, de la danse africaine, de la peinture, du chant et de la guitare. Le but de ces ateliers d’une trentaine de minutes, faire découvrir la culture réunionnaise et la tradition orale de La Réunion au travers de la chanson et de "l’univers merveilleux et fantastique du conte créole".



Les spectacles de la journée ont été assurés par la compagnie Noujou. "Vilin Ti Kanar" et "Ti Jan, prèsk Roi" ont rencontré un vif succès.



Tous les ateliers sont proposés en alternance, en matinée (de 9h à 11h30) et en après-midi (de 13h30 à 16h00), et chaque demi-journée du festival sera clôturée par un spectacle.



Le tarif d’entrée est fixé à 5€, 2€ pour un adulte accompagnant (gratuit pour un adulte qui accompagne plus de 2 enfants). Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.



Vendredi, un spectacle de clôture sera proposé au grand public à 17h. L’entrée sera libre et gratuite.