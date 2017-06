St-Benoît: Elle reçoit d'abord des claques, puis des coups de poing...

Un habitant de Saint-Benoît a été condamné à six mois de prison et la révocation de son sursis de quatre mois hier au tribunal correctionnel de Champ Fleuri, selon la presse locale. Il est accusé de violences sur sa compagne. En effet, lorsqu’il est saoul, il lui "donne des claques".



Le 5 juin dernier, la violence s’est accentuée et ce sont des coups de poings et de pieds qu’elle a reçus. Ce soir-là, elle parvient à s’échapper et est aidée par un automobiliste sur la voie rapide. Cinq jours d’ITT s’en suivent.



Déjà condamné pour les mêmes faits sur une ancienne copine, la défense rappelle un "schéma de vie difficile". Mais direction Domenjod pour lui hier. Il pourra faire appel dans dix jours.