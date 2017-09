St-André : Une société "punie" par la préfecture pour l'exploitation illégale d'une carrière

Bonne nouvelle pour les riverains du chemin Canal-Moreau à Saint-André. La préfecture de La Réunion a ordonné, dans un arrêté en date du 5 septembre , à la société Paulcan et Fils de cesser d’exploiter ses activités d’extraction de matériaux de carrière dans le secteur.Comme l’indique le rapport de l’inspection de l’environnement en date du 23 mai dernier, la société Paulcan et Fils, "exploitant de cette installation, ne dispose pas de l’autorisation requise pour l’exercice de cette activité sur la parcelle précitée". "Les activités d’extraction et de façonnage de matériaux sont suspendues dans un délai maximal de 48 heures à compter du présent arrêté", précise la préfecture.Cette carrière, d’une surface de 2 ha, se situe aux parcelles cadastrées 1124 et 0082 section BD du territoire de la commune de Saint-André.L’administration pointe les manquements de la société, qui en plus de ne pas obtenir d’autorisation préfectorale, s’adonnait à l’extraction de matériaux de carrière sans aucune signalisation pour la sécurisation des abords, provoquant des "nuisances sonores" et des "émissions de poussières".Outre la fin de l’exploitation de cette carrière illégale, les services préfectoraux ont également ordonné à la société de remettre en état le site, "en application des dispositions du code de l’environnement".Enfin, "les frais occasionnés par les études, analyses et travaux menés en application du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant", ajoute l’administration.